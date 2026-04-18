東京って素敵！地方出身の女子を感動させるデートスポット９パターン
上京する若者が増える春。東京に来たばかりの女性のなかには、都内の名所や観光スポットに興味はあるけど、一人で行くのは不安だという人も多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に、「『東京って素敵！』と地方出身のあのコを感動させるデートスポット９パターン」をご紹介します。
【１】ぶらぶら歩きながら東京の文化を感じたい「下町風情あふれる浅草」
「昔ながらの東京を知りたい」（10代女性）など、浅草周辺の渋い町並みを散策したいという女性もいるようです。浅草寺を中心に見どころには事欠きませんが、初めて行くなら外国人向け浅草ツアーのコースなどを参考にすると良さそうです。
【２】新鮮な話題のうちに頂上まで登ってみたい「東京スカイツリー」
「旬な場所だから一度は行っておかなきゃ」（10代女性）など、2012年に完成した「東京スカイツリー」は、まだまだ話題のスポットです。定番の観光地なので、上京して早々に行く人も多いはず。誘うなら「早いもの勝ち」と考えたほうがいいでしょう。
【３】都会のど真ん中で森林浴を楽しめる「新宿御苑」
「芝生にゴロンとできる公園に行きたい」（10代女性）など、巨大なビルが立ち並ぶ新宿のど真ん中にある「新宿御苑」は、公共の巨大庭園です。ピクニックに行くつもりでビニールシートやお弁当などを準備していくと、春のデートに格好のスポットになるでしょう。
【４】好きなCMや映画のロケ現場など「芸能人ゆかりの場所」
「好きな曲の歌詞に出てくる坂に行ってみたい」（10代女性）という願望が寄せられているように、都内にはテレビの撮影に使われたロケ地など、芸能人にゆかりの深いスポットが数多くあります。好きな番組の話題で盛り上がったら、「ロケ地行ってみる？」と誘ってみる価値はあるでしょう。
【５】女性だけでは行きづらいゆえに興味が湧く「新宿のゲイバー」
「オネエのママにお説教されたい（笑）」（20代女性）など、新宿のゲイバーに興味を持つ女性は少なくありません。とはいえディープな世界なので、うかつに踏み込むと針のムシロになる可能性は大。「観光バー」と呼ばれる女性歓迎のお店を事前に調べておきましょう。
【６】本場のオタク文化に触れられる「秋葉原のメイドカフェ」
「『お帰りなさいませ、お嬢様』されたい！」（10代女性）など、秋葉原で本場のメイドカフェを体験したい女性は多いようです。ただし、メイドさんたちに囲まれてデレデレすると、軽蔑されてしまうおそれも。視線は目の前の彼女一人に注ぐべきだと心得ましょう。
【７】新生活に向けてあれこれ買い集めたい「代官山のオシャレな雑貨屋」
「雑誌でよく見る憧れのショップをめぐりたい」（10代女性）など、女性に人気の代官山エリアは、ハイセンスなお店がひしめいています。彼女が行きたがっているお店を案内するだけでなく、歩き疲れたときに休憩するオシャレなカフェを調べておくと喜ばれそうです。
【８】都会の夜のムードを満喫できそうな「六本木の隠れ家バー」
「これぞ大人！な店に連れて行って」（20代女性）など、都会のナイトライフに興味のある女性を惹きつける六本木は、大人向けのバーやクラブが軒を連ねています。ただし、夜は若干物騒なエリアのため、女性をエスコートするなら下調べと多少の度胸が必要でしょう。
【９】テレビでよく見るスポットが沢山集まっている「お台場」
「観覧車に乗って、テレビ局見学もしたい！」（10代女性）など、全国的にメジャーなお台場エリアは人気の観光地です。若いカップル向きの施設が多く、海が見える公園もあるなど、東京初心者でも「行けばとりあえず楽しい」便利なデートスポットと言えそうです。
上京したての女性にとって、デートのお誘いは好奇心と不安を同時にかき立てるもの。会話のなかで女性が興味あるスポットをさりげなく聞き出し、スマートに誘いたいものです。
（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計286名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】ぶらぶら歩きながら東京の文化を感じたい「下町風情あふれる浅草」
「昔ながらの東京を知りたい」（10代女性）など、浅草周辺の渋い町並みを散策したいという女性もいるようです。浅草寺を中心に見どころには事欠きませんが、初めて行くなら外国人向け浅草ツアーのコースなどを参考にすると良さそうです。
「旬な場所だから一度は行っておかなきゃ」（10代女性）など、2012年に完成した「東京スカイツリー」は、まだまだ話題のスポットです。定番の観光地なので、上京して早々に行く人も多いはず。誘うなら「早いもの勝ち」と考えたほうがいいでしょう。
【３】都会のど真ん中で森林浴を楽しめる「新宿御苑」
「芝生にゴロンとできる公園に行きたい」（10代女性）など、巨大なビルが立ち並ぶ新宿のど真ん中にある「新宿御苑」は、公共の巨大庭園です。ピクニックに行くつもりでビニールシートやお弁当などを準備していくと、春のデートに格好のスポットになるでしょう。
【４】好きなCMや映画のロケ現場など「芸能人ゆかりの場所」
「好きな曲の歌詞に出てくる坂に行ってみたい」（10代女性）という願望が寄せられているように、都内にはテレビの撮影に使われたロケ地など、芸能人にゆかりの深いスポットが数多くあります。好きな番組の話題で盛り上がったら、「ロケ地行ってみる？」と誘ってみる価値はあるでしょう。
【５】女性だけでは行きづらいゆえに興味が湧く「新宿のゲイバー」
「オネエのママにお説教されたい（笑）」（20代女性）など、新宿のゲイバーに興味を持つ女性は少なくありません。とはいえディープな世界なので、うかつに踏み込むと針のムシロになる可能性は大。「観光バー」と呼ばれる女性歓迎のお店を事前に調べておきましょう。
【６】本場のオタク文化に触れられる「秋葉原のメイドカフェ」
「『お帰りなさいませ、お嬢様』されたい！」（10代女性）など、秋葉原で本場のメイドカフェを体験したい女性は多いようです。ただし、メイドさんたちに囲まれてデレデレすると、軽蔑されてしまうおそれも。視線は目の前の彼女一人に注ぐべきだと心得ましょう。
【７】新生活に向けてあれこれ買い集めたい「代官山のオシャレな雑貨屋」
「雑誌でよく見る憧れのショップをめぐりたい」（10代女性）など、女性に人気の代官山エリアは、ハイセンスなお店がひしめいています。彼女が行きたがっているお店を案内するだけでなく、歩き疲れたときに休憩するオシャレなカフェを調べておくと喜ばれそうです。
【８】都会の夜のムードを満喫できそうな「六本木の隠れ家バー」
「これぞ大人！な店に連れて行って」（20代女性）など、都会のナイトライフに興味のある女性を惹きつける六本木は、大人向けのバーやクラブが軒を連ねています。ただし、夜は若干物騒なエリアのため、女性をエスコートするなら下調べと多少の度胸が必要でしょう。
【９】テレビでよく見るスポットが沢山集まっている「お台場」
「観覧車に乗って、テレビ局見学もしたい！」（10代女性）など、全国的にメジャーなお台場エリアは人気の観光地です。若いカップル向きの施設が多く、海が見える公園もあるなど、東京初心者でも「行けばとりあえず楽しい」便利なデートスポットと言えそうです。
上京したての女性にとって、デートのお誘いは好奇心と不安を同時にかき立てるもの。会話のなかで女性が興味あるスポットをさりげなく聞き出し、スマートに誘いたいものです。
（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計286名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査