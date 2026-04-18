人気カードゲーム『ポケモンカード』（ポケカ）の『ポケモンカードゲームMEGA』シリーズから拡張パック「アビスアイ」が、5月22日に発売される。収録カード7枚が先行公開された。【画像】絵柄かっけぇ！メガダークライなど『ポケカ』収録カード7枚公開されたのは「メガダークライex」「シャドー悪エネルギー」などで、カードの効果も発表されると、ネット上では「んぎゃああああ！！メガダークライ、ずっと出てくれないかなっ