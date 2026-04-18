昨年夏に開催された全国高校総合体育大会（インターハイ）のボクシング女子ライト級で準優勝した京都廣学館高（精華町）の本村亜瑛麗（あえら）さん（18）が、4月から日本体育大に進学し、競技を続ける。男子に比べて女子選手は圧倒的に少ないボクシング界。それでも「高校では男子と同じ練習をしてきた。理想の試合ができると楽しいし、自分で考えて決めた」と新たなステージへ意欲を語る。【写真】京都廣学館高…五輪とプロで世