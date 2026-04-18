2026年夏も平年より高温の猛暑が懸念されている。エアコンが故障したら室内にいても熱中症になる恐れがあり、「熱中症対策に、エアコンの試運転を！ 夏本番の修理や設置工事は非常に混み合います」と経済産業省やメーカーが呼びかけている。 試運転による故障の発見が、夏を安全に過ごす重要ポイントだ。25年の熱中症搬送患者は10万人超え、6割が高齢者気象庁によると、地球温暖化の影響により、地球全体で大気全体の温度が底上げ