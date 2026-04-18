タレントの堀ちえみが17日、自身のアメブロを更新。長女・彩月さんと共にエステサロンを訪れ、母娘で美容時間を満喫したことを報告した。【映像】堀ちえみ、印象ガラリな最新ショットを公開「娘とエステ！」と題して更新されたブログで、堀は「一緒にエステに行ってきました」と、親子でサロンを訪れたことを明かした。訪れたのは、以前受けた際にその素晴らしいハンド技術に感動し、迷わず回数券を購入したお気に入りのサロン