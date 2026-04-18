UEコルネジャは1951年に設立されたスペイン5部リーグに所属するUEコルネジャは現地時間4月16日、アルゼンチン代表FWでバロンドールを歴代最多8度受賞したリオネル・メッシが、同クラブの買収を正式に完了し、新たなオーナーに就任したと発表した。1951年に設立されたUEコルネジャは、スペイン・カタルーニャ州のバイシュ・リョブレガートを本拠地とする伝統あるクラブだ。特にユースアカデミーの育成能力に定評があり、これま