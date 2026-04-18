「昼休みに来る保険屋がしつこい」そう思っている人は多いだろう。だが「しつこくする側」にもれっきとした言い分がある。会社からは「愛嬌で距離を詰めて」とけしかけられ、職域先では契約する気もないのに距離を詰めてくる男性社員、飲み会では無料のコンパニオン扱い……。元生保レディの真奈美さん（仮名・30代）に「職域営業」の実態を語ってもらった。◆12時のチャイムが戦場の合図職域営業とは、契約先の企業や官公庁に直接