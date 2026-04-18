トラック運転手1人が犠牲となった埼玉県八潮市の大規模な道路陥没事故（’25年1月28日発生）から1年以上が経過。腐食によって下水管が破損したことで陥没が起こり、痛ましい事故につながってしまったが、今後も陥没事故が続いてしまう危険性はあるという。◆「コンクリートから人へ」が残した負の遺産国土交通省が昨年末に公表したデータによると、’24年は9866件、’23年は1万2209件も全国で道路の陥没が発生している。なぜ全