4月18日、中山競馬場で行われた11R・中山グランドジャンプ（J-G1・障害4歳上オープン・芝4260m）は、草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエル（牡7・美浦・岩戸孝樹）が快勝した。大差の2着に3番人気のディナースタ（牡7・栗東・辻野泰之）、3着に8番人気のフォージドブリック（牡5・美浦・西田雄一郎）が入った。勝ちタイムは4:49.0のレコード（良）。2番人気で小野寺祐太騎乗、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）は、