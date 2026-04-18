【中山GJ】エコロデュエルがレコードで大差圧勝…4億円ホースは4着

4月18日、中山競馬場で行われた11R・中山グランドジャンプ（J-G1・障害4歳上オープン・芝4260m）は、草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエル（牡7・美浦・岩戸孝樹）が快勝した。大差の2着に3番人気のディナースタ（牡7・栗東・辻野泰之）、3着に8番人気のフォージドブリック（牡5・美浦・西田雄一郎）が入った。勝ちタイムは4:49.0のレコード（良）。

2番人気で小野寺祐太騎乗、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。

【中山大障害】断然人気エコロデュエルが春秋障害G1制覇

大差圧勝

草野太郎騎乗の1番人気、エコロデュエルが連覇を達成した。単勝1.5倍の支持で道中も余裕ある走りで、勝負どころから独走態勢に。終始安定した飛越を見せ、直線では後続を全く寄せつけずに駆け抜けた。終わってみればレコードの圧勝で、2着には大差だった。また、セレクトセールで4億1000万円（税別）の値をつけたホウオウプロサンゲは4着までだった。

エコロデュエル 26戦7勝

（牡7・美浦・岩戸孝樹）

父：キタサンブラック

母：クラリネット

母父：Giant’s Causeway

馬主：原村正紀

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 エコロデュエル 草野太郎

2着 ディナースタ 高田潤

3着 フォージドブリック 大江原圭

4着 ホウオウプロサンゲ 小野寺祐太

5着 ネビーイーム 小牧加矢太

6着 サンデイビス 上野翔

7着 ヘザルフェン 森一馬

8着 プラチナドリーム 石神深一

9着 タンジェントアーク 五十嵐雄祐

10着 ポリトナリティー 水沼元輝