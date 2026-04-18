4月18日午後2時54分頃、甲信越地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内で観測された地震は以下の通りです。【震度2】 富士市・松市浜名区・浜松市天竜区・袋井市【震度1】富士宮市・三島市・御殿場市・静岡市葵区・静岡市清水区・静岡市駿河区・藤枝市・牧之原市・川根本町・浜松市中央区・磐田市・掛川市・菊川市・湖西市・御前崎市・伊豆の国市・伊豆市・松崎町・西伊豆町この地震