斜めにしても穴に落ちない！ 丸い形に隠された安全の秘密道路を歩いていると、必ずといってよいほど目にするマンホールの蓋。よく見るとその多くがきれいな円形をしています。なぜ四角や三角ではなく、丸い形ばかりなのでしょうか。【SUV並みの重量級まで】落ちると危ないマンホール、重さはどのくらい？最大の理由は、万一蓋がずれても穴の中に落ちてしまわないようにするためです。円形は、どの向きに傾けても直径が同じで