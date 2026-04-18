でん六のロングセラー商品「大入12袋ペアパック」がインバウンド需要を掘り起こし新境地を開拓している。同商品は、えび、かに、いかなど、厳選素材をふんだんに使用したミックス菓子。「味のこだわり」6袋と「好きです北海の味」6袋の2種類のミックス菓子が計12袋詰め合わせている。おいしさ、豊富な詰め合わせ内容、買いやすさなどの要素が合わさり、おつまみ需要を獲得してスーパー・量販店などで続伸している。好調な売