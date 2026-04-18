軽トラックの常識を変える「伸びる荷室」年初に開催された自動車イベントを振り返ると、今年も業界の動向を占う興味深い展示が数多く見られました。なかでも2026年1月に行われた「東京オートサロン2026」は、新たな発想や実験的な取り組みが随所に感じられる場となり、来場者だけでなく関係者の間でも話題を集めていました。【画像】超カッコいい！ これが“荷台が伸びーーる”ダイハツ斬新「軽トラ」の姿です！ 画像で見る（3