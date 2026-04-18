最大震度5強を観測した長野県北部で午後2時54分ごろ、再び地震がありました。最大震度は5弱で、長野市と大町市で観測しました。この地震による津波の心配はありません。【映像】地震速報を見る気象庁によりますと、午後2時54分ごろ、長野県北部で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源は長野県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されています。この地震による津波の心配はありま