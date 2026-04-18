最大震度5強を観測した長野県北部で午後2時54分ごろ、再び地震がありました。最大震度は5弱で、長野市と大町市で観測しました。この地震による津波の心配はありません。

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気象庁によりますと、午後2時54分ごろ、長野県北部で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。

震源は長野県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

午後1時20分ごろに大町市で震度5強、長野市で震度5弱を観測しましたが、震源は長野県北部、震源の深さは10キロと同じで、地震の規模を示すマグニチュードは5.0でした。

各地の震度は次の通りです。

【震度5弱】長野市 大町市

【震度4】生坂村 松川村 小川村

【震度3】松本市 諏訪市 茅野市 安曇野市 青木村 辰野町 箕輪町 麻績村 山形村 長野朝日村 筑北村 長野池田町 白馬村 小谷村

震源は長野県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

各地の震度は次の通りです。

【震度5弱】は大町市 長野市

気象庁はこのあと午後3時20分から会見を開きます。（ANNニュース）