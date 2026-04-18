参政党道ブロックは１７日、２０２７年春の統一地方選で、道議選５選挙区と、札幌市議選の全１０選挙区のほか、３１市町の議員選に候補者を擁立する方針を明らかにした。８月末までに大半の公認を固める。国政選挙での躍進を追い風に、足元の地方議員数の積み増しを図りたい考えだ。札幌市内で記者会見した宇都隆史道ブロック長は、擁立する候補者数について「党の道内での知名度、体力を考慮し、実現可能な最大値」と説明した