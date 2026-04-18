【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ヒップホップの生誕地である米・ニューヨークで、Creepy Nutsが大熱狂で迎えられた。 世界最大級のフェスのひとつ、カリフォルニア州で開催される『コーチェラ』に初出演し、Gobiステージでいきなりトリを務めた彼ら。 今回、『コーチェラ』出演を皮切りに、ニューヨークシティ、シカゴ、メキシコシティを巡る『NORTH AMERICA TOUR 2026