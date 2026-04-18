放送日2026年4月18日（土）13:30〜14:30出演者石田健（The HEADLINE 編集長）奥田修二（ガクテンソク）金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）小森隼（GENERATIONS）曽野舜太（M!LK）丹生明里番組概要この番組は、6人の力で『連続正解（コンボ）』すればするほど賞金が積みあがっていく「ひらめきクイズ番組」！しかし！！その賞金を持って帰れるのは“ただ1人”！前半は仲間だが、後半は敵になるサバイバル！果たして、6人でいくら積