「ファーム・西地区、阪神−広島」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）二塁で先発出場したドラフト２位の谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が二回の守備で、一塁走者の前川と交錯するアクシデントがあった。二回無死一、三塁の場面で、ラミレスの放ったゴロを遊撃・ディベイニーが処理し、二塁に転送。捕球した谷端が一塁に送球しようとしたところで、二塁ベースにスライディングしてきた前川と交錯した。両者はその場に倒れ