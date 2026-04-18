「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦」（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市の所属ジムで取材に応じた。初防衛戦で元４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃つものの、「自分が王者だが、自分が（レジェンドに）挑むつもりでいく」と警戒。また、今月１１日に行われた同級挑戦者決定戦を制した那須川天心（２７）＝帝拳＝が、拓真と