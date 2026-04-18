「関西学生野球、関大４−２同大」（１８日、ほっともっと神戸）関大が同大を下し先勝した。今秋ドラフト候補左腕の米沢友翔投手（４年・金沢）は先発で６回２／３を６安打２失点。三回までは完全投球も、２−０の七回に２連打と自らの失策で１死満塁のピンチをつくり、そこから２連打を許して追いつかれた。前節の１１日・関学大戦で準完全となる１安打無四球完封投球から中６日の登板で「体力的には大丈夫」としたが「アウ