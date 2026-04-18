誕生日の祝い方には、それぞれの家庭のスタイルがあります。プレゼントを贈る、旅行に出かける、外食で少し特別な時間を過ごす…などなど。しかし、そのお祝いの形が、いつの間にか主役の意思から離れてしまうこともあります。東京都在住のDさんは、夫が用意してくれた誕生日ディナーをめぐって、思いがけない違和感を覚えることになりました。【漫画】夫婦水入らずだと思っていたのに…「え？」「予約が取れたよ」から始まった誕