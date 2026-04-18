初代タイガーマスクの佐山サトル氏が１８日、登壇を予定していた「初代タイガーマスクでんき」イベントを欠席した。息子の聖斗氏によると、体調不良のためという。佐山氏はイベント前に都内で営まれた元新日本プロレス専務の新間寿さん（享年９０）の一周忌法要には姿を見せていた。トークイベントには聖斗氏、共に「初代タイガーマスクでんき」に携わる三浦広志氏が登壇。聖斗氏はプロジェクトについて「社会の環境に戦ってい