◇ナ・リーグドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。7回2安打1失点の好投で今季2勝目を挙げ、チームの4連勝に貢献した。ロッキーズの本拠、コロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、グラウンドは一面、銀世界。球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業し、開催にこぎ着けた。雪は止んだものの試合開始時点