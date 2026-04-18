[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](NACK)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 5 ガブリエウDF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 7 小島幹敏MF 11 カプリーニMF 14 泉柊椰MF 15 中山昂大MF 45 山本桜大FW 20 日高元控えGK 1 笠原昂史DF 22 茂木力也DF 33 和田拓也DF 34 村上陽介MF 6 石川俊輝MF 8 カウアン・ディニースMF 17 神田泰斗MF 27 松井匠FW 2