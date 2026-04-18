[4.18 J1百年構想リーグ WEST第11節](Eピース)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 11 加藤陸次樹MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 24 東俊希MF 30 トルガイ・アルスランFW 10 鈴木章斗控えGK 99 大内一生DF 3 山崎大地DF 15 中野就斗MF 25 茶島雄介MF 35 中島洋太朗FW 9 ジャーメイン良FW 17 木下康介FW 39 中村草太FW 41 前