[4.18 J1百年構想リーグ WEST第11節](Eピース)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 11 加藤陸次樹

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 30 トルガイ・アルスラン

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 99 大内一生

DF 3 山崎大地

DF 15 中野就斗

MF 25 茶島雄介

MF 35 中島洋太朗

FW 9 ジャーメイン良

FW 17 木下康介

FW 39 中村草太

FW 41 前田直輝

監督

バルトシュ・ガウル

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 13 波多野豪

DF 29 新井一耀

DF 48 照山颯人

DF 50 進藤亮佑

MF 5 山口蛍

MF 8 岩崎悠人

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 22 翁長聖

MF 23 米田隼也

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 1 後藤雅明

DF 3 関口正大

DF 4 エドゥアルド

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 24 山田陸

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 11 ノーマン・キャンベル

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也