広島vs長崎 スタメン発表
[4.18 J1百年構想リーグ WEST第11節](Eピース)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 22 翁長聖
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 4 エドゥアルド
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 22 翁長聖
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 4 エドゥアルド
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也