[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](鳴門大塚)※14:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 永石拓海DF 3 山田奈央DF 4 カイケDF 44 山口竜弥MF 7 児玉駿斗MF 8 岩尾憲MF 10 杉本太郎MF 19 宮崎純真MF 22 柳澤亘FW 9 トニー・アンデルソンFW 11 ルーカス・バルセロス控えGK 31 長谷川徹DF 20 松田佳大DF 42 高木友也DF 97 モヨマルコム強志MF 6 鹿沼直生MF 24 高田颯也MF 55 重廣卓也FW 14 梶