徳島vs金沢 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
DF 42 高木友也
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 25 小島雅也
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 29 宮崎海冬
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 25 小島雅也
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 29 宮崎海冬
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝