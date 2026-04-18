[4.18 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 4 カイケ

DF 44 山口竜弥

MF 7 児玉駿斗

MF 8 岩尾憲

MF 10 杉本太郎

MF 19 宮崎純真

MF 22 柳澤亘

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 31 長谷川徹

DF 20 松田佳大

DF 42 高木友也

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

FW 14 梶谷政仁

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 13 白輪地敬大

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

MF 25 小島雅也

MF 26 村田迅

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 29 宮崎海冬

DF 55 松本大輔

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝