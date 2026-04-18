北海道・稚内市の国道で2026年4月18日、乗用車と自転車が衝突する事故がありました。事故があったのは、稚内市萩見4丁目の国道と市道が交わる交差点です。18日午前10時40分ごろ、交差点を青信号ですすみ右折しようとした乗用車と、横断歩道を渡っていた自転車が衝突しました。この事故で自転車を運転していた70代の女性が転倒した際に頭を打ち、病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察が当時の詳しい状況を調