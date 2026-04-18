高知県土佐清水市の海中展望塔「足摺海底館」を管理運営する県観光開発公社は１７日、５月１日から同館を休館すると発表した。陸地と展望塔をつなぐ連絡橋の老朽化のためで、再開時期は未定という。同館は川崎重工業によって造られ、１９７２年に開館。老朽化が進み、昨年６月には水深７メートルの海中展望室でウニの食害による漏水が発生し、約１か月休館していた。公社によると、２０２４年に鉄骨製の連絡橋（長さ５４メー