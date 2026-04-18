■MLBロッキーズ 1ー7 ドジャース（日本時間18日、クアーズ・フィールド）オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が本拠地でのドジャース戦に今季4度目の先発登板。4回91球を投げ、被安打9（1本塁打）奪三振3、四球2、失点5で今季初黒星を喫した。昨年9月、大谷翔平（31）とのメジャー初対決では、2打席連続本塁打を浴びた菅野。この日の試合では、1回は追い込みながらスライダーをライト線へ二塁打された。2回もス