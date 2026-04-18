【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上宗隆はアスレチックス戦に２番一塁で出場し、七回にメジャーで初めてとなる満塁本塁打を放つなど、３安打４打点の活躍で９―２の勝利に貢献した。複数安打も自身初だった。レッドソックスの吉田正尚はタイガース戦の延長十回に代打で出場し、メジャー自身初のサヨナラ打を放った。一死一、三塁で、高いバウンドのゴロで右前に