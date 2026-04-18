開催：2026.4.18 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 8 - 0 [パドレス] MLBの試合が18日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するパドレスの先発投手はマシュー・ウォルドロンで試合は開始した。 2回裏、5番 ヨアン・モンカダ 4球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-0 SD、9番 アダム・フレ