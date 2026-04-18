昨季は3Aの143試合で36HR＆122打点ドジャース傘下オクラホマシティのライアン・ウォード外野手がメジャーに昇格することが分かった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者が報じている。ウォードは昨年3Aのパシフィックコースト・リーグで143試合に出場し、打率.290、164安打、36本塁打、122打点の好成績でMVPを受賞した。同年11月にはルール5ドラフトでプロテクトする