お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんの給食参観へ行ったことを報告した。この日、小原は「一年生の給食参観日でした」と切り出し「みんな、むちゃくちゃ可愛かったです」とコメント。先生によると普段は賑やかだというが「保護者に取り囲まれたこどもたちはみんな黙々とモグモグと頑張って食べていました！」と当日の子ども達の様子を明かした。また、こうめちゃんについて「