◇NBA・プレーイントーナメントサンズ111ー96ウォリアーズ（2026年4月17日フェニックスアリーナ）NBAサンズ（西7位）は17日（日本時間18日）にプレーイン・トーナメントでウォリアーズ（西10位）と激突。接戦の展開から最終Qに相手を突き放して、2季ぶりの西プレーオフ（PO）進出を決めた。サンズが最後の1枠を勝ち取った。15日（同16日）のプレーイン・トーナメントでは大接戦を末に敗れて、勝ち上がってきたウォリアー