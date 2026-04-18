大阪・梅田に新たなベーカリースポットが出来ました。 【写真を見る】新スポットの場所はココ！大丸梅田店・地下１階 場所は大丸梅田店の地下１階、惣菜エリアの一角に新たに４つの店舗がオープンします。 STARBUCKS RESERVE®︎ Cafeドリンクにクロワッサンをつけて… まず１軒目はスターバックスリザーブカフェ。こちらの押しはドリンクとの相性です。 【コールド