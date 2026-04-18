大阪・梅田に新たなベーカリースポットが出来ました。

【写真を見る】新スポットの場所はココ！大丸梅田店・地下１階

場所は大丸梅田店の地下１階、惣菜エリアの一角に新たに４つの店舗がオープンします。

STARBUCKS RESERVE®︎ Cafe ドリンクにクロワッサンをつけて…

まず１軒目はスターバックスリザーブカフェ。こちらの押しはドリンクとの相性です。

【コールドクラシックムースバニラマキアート×コルネッティ】

（山本晴菜記者）「ドリンクにクロワッサンをつけて食べるんです。こんな食べ方はじめて！ミルクムースの甘さとエスプレッソの苦みがパンに合う！」

テコナベーグル むぎゅ・もち・ふか！

続いては「むぎゅ」「もち」「ふか」の異なる３つの食感を楽しめるベーカリーです。

【チーズベーグル】

（山本晴菜記者）「生地がもちもち、弾力があります！中のクリームチーズは甘さが控えめで、爽やかなイメージ」

ガラムとマサラ 豚がごろごろカレーパン

次は定番のカレーパン！売りは食べ応え抜群の大きな具材です。

【とろとろ煮豚のカレーパン】

（山本晴菜記者）「豚がごろごろ。具材の存在感がすごいですね。満足感あります」

D.baguette by parigot&DIA みそ汁に合うバゲット！？

そして、今回のリニューアルで特に目玉とされているのが、パンの世界大会で日本を優勝に導いた「Boulangerie Parigot」の安倍シェフと大阪で創業８０年の歴史を誇る「ダイヤ」がタッグを組んだ「D.baguette by parigot&DIA」。

ここだけは安倍シェフに食リポをお願いしました。

（Boulangerie Parigot 安倍竜三さん）「しっかり甘味が出ていて美味しいバゲットに仕上がっています。どんな食材でも合うのがバゲット。フランス料理だけじゃなくて、例えばみそ汁飲むときに一緒に食べるとか、焼き魚と一緒に食べても合うし、ますし、ご飯の代わりにこのバゲットを食べていただければ」

「毎日来てもらえるような売り場になってくれたら」

リニューアルを手がけた担当者は…

（大丸 大阪・梅田店 内藤真光さん）「このお店の外が３０万人が通ってるトラフィック（交通）があるので、ベーカリーを楽しんでいただきたいのと、日常的に毎日来てもらえるような売り場になってくれたら」

カフェ・ベーカリースポットは４月２０日（月）にオープンです。

（2026年4月17日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）