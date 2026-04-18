俳優の鈴木福（21）が17日、自身のXを更新。あのとW主演を務めるテレビ東京のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）のオフショットを投稿した。【写真】もはや『変態仮面』！ブルマ姿の鈴木福Xでは、体操着姿のオフショットを投稿し「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう…僕は変態じゃありません」とブルマ姿で満面の笑み。最後に「ぜひ本編をみてくだされ」とドラマを宣伝した。これにネット上では「こんな