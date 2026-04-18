歌舞伎はもちろん、昨年は現代劇ドラマにも初挑戦するなど活躍の幅を広げる市川染五郎。デビューから5年、『ちはやふる−めぐり−』で主演、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』で声優を務めるなど着実にステップアップを続ける當真あみ。若き実力派の2人が舞台『ハムレット』で共演を果たす。祖父・松本白鸚、父・松本幸四郎も演じた縁のある役に挑む染五郎と、舞台初出演となる當真、並々ならぬ思いで本作に挑む2人に名作に臨