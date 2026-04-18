インドネシアのボルネオ島で民間航空会社のヘリコプターが墜落し、搭乗者8人全員が死亡した。17日（現地時間）、インドネシア交通省によると、16日午前、ボルネオ島西カリマンタン州メラウィ地区で現地民間航空会社「マシュー・エア・ヌサンタラ」所属のエアバスH130ヘリコプターが離陸したが、約5分後に管制塔と通信が途絶えた。航空当局の関係者は「合同捜索救助チームが墜落地点を発見したが、現場の情報によると、乗客と乗務員