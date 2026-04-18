◇東京六大学野球春季リーグ戦早大5―0東大（2026年4月18日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大は東大とのリーグ初戦を5―0と勝利で飾った。昨春の選抜で優勝した横浜（神奈川）出身で、U18高校日本代表で主将を務めた注目の阿部葉太外野手（1年）は「1番・中堅」で出場。3打数無安打に終わったが、1四球1犠打を記録するなど、1番打者としての役割を果たした。四球を選んだのは初回の第1打席。「今日はま