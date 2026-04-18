●立ち位置を象徴する「櫻井チャンス」 4月某日、東京・フジテレビ湾岸スタジオで、4月20日スタートの新バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00〜)の収録が行われた。スタジオに一歩足を踏み入れると、目に飛び込んでくるのは、まるでテーマパークのようなきらびやかなセットと、緻密に作り込まれた世界観。中央に広がるバトルフィールドを囲む観覧客の熱気も相まって、これから始まる“真剣勝負”への期待感が