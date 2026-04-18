俳優の川栄李奈さん（31）が2026年4月11日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈コーデを披露した。「マネージャーさんとお出かけした日」川栄さんは、「マネージャーさんとお出かけした日美味しいもの食べて」といい、ジャケットを合わせたミニ丈コーデで微笑む姿や全身ショットを投稿した。「たくさん歩いて健康です」とつづり、「今日も頑張ろう」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのレザージャケッ