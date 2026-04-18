２０２４年８月２７日に発売されたＳＴＵ４８・中村舞（２７）の１ｓｔ写真集「嫌いの反対」（宝島社）のデジタル版がリリースされた。デジタル版は、アザーカット４２ページ分を追加収録した特別バージョンで、紙版とはひと味違う、新たな表情も見ることができる。さらに、今年８月２７日には待望の２ｎｄ写真集（タイトル未定）の発売も決定。１ｓｔ写真集から２年で、より一層女性らしさに磨きのかかった姿に期待が高まる