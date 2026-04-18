グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「橋本ちゃんねる」を「橋本梨菜の週末ライフ」と名前を変えて再始動すると発表した。２０２４年１２月の配信を最後に、更新が途絶えていたが、ファンからの声もありタイトル名を変えて、この日の１８時からプレミア公開される。橋本は「皆さま、お待たせしました！。ＹｏｕＴｕｂｅを約２年ぶりに動かします！。『橋本ちゃんねるの更新、待ってるよ！