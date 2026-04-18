お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が17日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を欠席。代役は「M−1グランプリ2021王者」錦鯉の渡辺隆（48）が務めた。番組冒頭、日村の相方の設楽統（52）が「え、ひ、ひ、日村さんじゃない！」と切り出すと、渡辺は「どうも、錦鯉の渡辺です」と反応した。設楽は「日村さんは体調不良ということで」と欠席理由を説明。「なんか、そういえば先週ぐらいかな。