「まだないやり方で、世界を前へ。」というビジョンのもと、法律相談ポータルサイトや電子契約サービス「クラウドサイン」などを展開し、リーガルテック分野をけん引してきた弁護士ドットコム株式会社。創業者であり代表取締役社長兼CEOを務める元榮太一郎氏は、弁護士としてのキャリアを出発点に、起業、そして参議院議員という異色の経験を経ながら、法律とテクノロジーの融合による社会変革に挑み続けている。大学時代の原体験